Genova. Dieci chilometri di coda verso Livorno, dieci km di coda verso Genova. La situazione sulla A12 intorno alle 11 è questa dopo una mattinata di passione in cui sono avvenuti diversi incidenti, uno dei quali ha anche richiesto la chiusura del tratto tra Genova Nervi e Recco in direzione Livorno. Situazione che poi si è normalizzata nel primo pomeriggio.

Alle 11 erano 10 i chilometri di coda sulla A12 Genova-Livorno, tra Lavagna e Rapallo, verso Genova, a causa dell’incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 28+500 in presenza di uno scambio di carreggiata. Proprio in uno scambio di carreggiata due giorni fa era già avvenuto un incidente sulla A10 tra Pegli e Pra’, provocandone la chiusura e mandando in tilt il traffico di mezza Genova.

Verso Livorno incolonnamenti per 3 km tra Recco e Chiavari.

Non va meglio nell’altro senso di marcia: sulla A12 Genova-Livorno tra il bivio con la A7 Milano-Genova e Recco in direzione di Livorno, ci sono 10 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 12+500 tra un’auto e un camion all’interno della galleria Monte Moro. Il traffico scorre su una corsia. Ai soli veicoli leggeri diretti a Livorno si consiglia di uscire a Genova est e rientrare a Recco dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia.