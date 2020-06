Genova. Diversi pezzi di intonaco sono caduti questo pomeriggio dal ponte che sovrasta via Cantore e che connette l’elicoidale di San Benigno con il casello di Genova Ovest.

Sul posto i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con una autoscala per rimuovere tutto il copriferro considerato precario, mettendo in sicurezza tutta la strada.

Per poter operare in sicurezza si è reso necessario il distacco della linea elettrica del filobus, causando qualche piccolo disagio sulla linea del 20 e qualche minuto di congestionamento del traffico. Sono in corso i monitoraggi del caso, ma dovrebbero essere escluse criticità legate alla staticità dell’infrastruttura.