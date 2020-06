Sammargheritese: prima squadra a mister Giacobbe, Pianicini direttore sportivo

Santa Margherita Ligure. Ora è ufficiale: è Alessandro Giacobbe a sostituire Marco Camisa alla guida della prima squadra della Sammargheritese, che nella stagione 2020/2021 disputerà il campionato di Promozione.

L’Acd Sammargheritese 1903 lo ha reso noto con il seguente comunicato. “Alessandro è stato legato ai colori arancioni per oltre quindici stagioni, prima come giocatore, poi come allenatore del settore giovanile e vice di mister Camisa in prima squadra”.

“Il nostro entusiasmo è davvero grande. Dovendo programmare il futuro in un momento così delicato, siamo voluti partire proprio dalla sua figura, visto che Giacobbe continuerà anche a svolgere il compito di coordinatore tecnico del settore giovanile. Una missione impegnativa, ma stiamo parlando di una persona eccezionale, molto preparata sotto il profilo tecnico, nei confronti della quale nutriamo stima assoluta. Siamo certi che saprà dare e ricavare il massimo dalla squadra che avrà a disposizione”.

“Con altrettanto entusiasmo siamo lieti di accogliere nella famiglia arancione Stefano Pianicini, che entrerà a breve a far parte del nostro organigramma societario, come nuovo direttore sportivo. Pianicini in questi anni è stato molto attivo nel calcio dilettantistico, specie quello genovese, maturando ottime esperienze anche nelle vesti di direttore generale”.

“Giacobbe e Pianicini sono già al lavoro, in piena sintonia. Avremo senz’altro di fronte una stagione molto particolare, con forti ripercussioni dovute all’emergenza sanitaria. Certamente la Sammargheritese punterà sui ragazzi venuti fuori dal settore giovanile arancione. L’auspicio è di vederne molti in campo, non solo per motivi di budget, ma perché questa è una scelta voluta, rappresentando appieno la filosofia di calcio della nostra associazione. Su questa larga base, cercheremo, laddove possibile, di individuare e scegliere alcuni elementi di maggior esperienza che possano costituire la colonna dorsale del gruppo”.

“Consci di tutte le difficoltà, cerchiamo di guardare al futuro con il giusto ottimismo, per lo sport che amiamo. È solo l’inizio, ma i primi passi per la nostra Sammargheritese sono nella giusta direzione”.