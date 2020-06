Ryanair torna a volare da e per Genova, si riparte con Londra e Bari

Genova. Ryanair riprende i collegamenti da e per l’aeroporto di Genova a partire da oggi, con il ripristino del collegamento con Bari, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020. A partire dal 2 luglio sarà poi il turno del collegamento tra il capoluogo ligure e l’aeroporto di Londra Stansted, inizialmente con due voli a settimana per poi passare a quattro voli a settimana dal mese di agosto.

Con l’allentamento delle restrizioni negli spostamenti, la voglia di viaggiare si fa sempre più forte, come confermano i recenti dati di traffico sul nostro sito. L’Italia risulta essere tra le destinazioni turistiche più ricercate dai visitatori europei e tra gli utenti italiani una delle mete più popolari, oltre al Bel Paese, è sicuramente il Regno Unito.

Ryanair è lieta di ricominciare a collegare la Liguria con il resto dell’Europa, permettendo a tutti i viaggiatori di scoprire le meraviglie che offre questa Regione: dal porto antico di Genova alle stradine di Alassio, dalle Cinque Terre alla Città dei Fiori, dai borghi incastonati o a picco sul mare, alle calette e ai porticcioli nascosti, sino ai sentieri per il trekking e alle montagne, tutte da esplorare, senza dimenticare al fascino delle sue splendide coste.

La ripresa dei collegamenti, oltre a sostenere l’economia e il turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro, offrirà anche l’opportunità di favorire i flussi di passeggeri business e leisure dall’aeroporto di Genova verso le altre regioni italiane, con collegamenti diretti tutto l’anno, e verso le più importanti e gettonate destinazioni europee.

L’operativo da e per l’aeroporto di Genova include il collegamento con Bari e quello con Londra-Stansted.*

Chiara Ravara – Head of International Communications di Ryanair – ha dichiarato:

“Ryanair è lieta di annunciare che verranno ripristinate 2 rotte da e per l’aeroporto di Genova come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020. Il collegamento con Bari sarà disponibile già da oggi, mentre quello con Londra Stansted prenderà il via il 2 luglio. Siamo fieri di poter riprendere i collegamenti per l’estate 2020 e di contribuire alla ripresa dell’economia e del turismo regionale, permettendo a parenti ed amici di ricongiungersi e a milioni di turisti, nazionali ed internazionali, di scoprire il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese e dell’Europa”.

Paolo Odone – Presidente dell’Aeroporto di Genova – ha dichiarato:

“Siamo estremamente felici di poter accogliere nuovamente Ryanair e le sue tariffe promozionali e festeggiare la ripartenza dei voli per Bari e Londra Stansted. Proprio Londra sarà la prima città estera a tornare a essere collegata con la Liguria. Questi voli rispondono alle necessità di migliaia di viaggiatori, sia in partenza da Genova sia in arrivo nella nostra regione. Con 103mila arrivi e 322mila presenze, nel 2019 il Regno Unito si è confermato come il terzo mercato per numero di turisti stranieri in Liguria. Ringraziamo Ryanair per avere confermato la sua fiducia nel mercato ligure e per la prosecuzione di una partnership ormai ventennale con il nostro aeroporto”.