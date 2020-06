Rupinaro Sport, il nuovo allenatore è Massimo Maiolino

Chiavari. L’Asd Rupinaro Sport 2014 ha annunciato le dimissioni di Massimo Ulivi, allenatore della prima squadra, a causa di impegni e motivazioni personali.

“La società ringrazia mister Ulivi per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto in questo primo storico anno di Seconda Categoria per la nostra società. L’intero staff dirigenziale del Rupinaro Sport augura a Massimo le migliori fortune per le sue future sfide personali e sportive” scrive il sodalizio chiavarese, reduce dall’undicesimo posto nel girone E.

I biancocelesti hanno già trovato il sostituto: sarà Massimo Maiolino il nuovo allenatore del Rupinaro Sport per la stagione sportiva 2020/2021. Mister Maiolino, la scorsa stagione, ha guidato la compagine femminile della società chiavarese nel campionato di Eccellenza ligure.

“Maiolino ha lavorato on umiltà, professionalità e competenza, facendosi apprezzare oltre che per le doti tecniche anche per i valori morali e umani – proseguono dal Rupinaro -. Maiolino, dopo un trascorso da giocatore nelle varie categorie dilettantistiche, ha intrapreso una carriera ormai ventennale da allenatore svolta in gran parte nella Caperanese, dove, oltre ad aver allenato diverse leve giovanili, vanta anche alcune presenze in prima squadra come collaboratore di mister Celestini nel campionato di Eccellenza, e nel Villaggio Calcio, di cui è stato presidente e allenatore delle leve giovanili”.

“Tutta la società – concludono – augura a Massimo un grosso in bocca al lupo per questa sua nuova avventura. Un grande sogno, una passione vera: forza Rupinaro!”.