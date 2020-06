Ruba la spesa al supermercato e fugge in auto: 65enne denunciata per rapina impropria

Genova. Ha oltrepassato la barriera delle casse di un supermercato di via Donghi con due borse e, pur notata da un cliente e dalla cassiera, ha proceduto a passo spedito verso l’uscita, caricando in macchina i sacchetti con la merce non pagata.

Protagonista una donna italiana di 65 anni. Il cliente e la cassiera hanno tentato di fermarla ma la donna ha ingranato la marcia ed è partita, incurante della presenza del cliente a cui ha schiacciato un piede con la ruota, senza per fortuna causargli gravi lesioni.

A quel punto il cliente ha scattato una foto all’auto in fuga mentre la cassiera ha chiamato la polizia.

La donna, che guidava l’auto intestata al marito, è stata rintracciata poco dopo nella sua abitazione e ha ammesso il furto, rivelando di aver nascosto la refurtiva dietro la siepe di un giardino.

La 65enne è stata denunciata per rapina impropria.