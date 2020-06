Riprogrammazione fondi europei, i sindacati alla Regione: “Priorità al sostegno dei lavoratori senza reddito”

Genova. Individuare misure di sostegno per chi a causa della crisi si trova oggi senza ammortizzatori e senza reddito e rifinanziare le aree di crisi non complessa della Liguria in modo da attrarre investimenti che creino occupazione di qualità. Sono le due possibili misure che i segretari liguri di Cgil, Cisl e Uil Federico Vesigna, Luca Maestripieri e Mario Ghini hanno proposto oggi al governatore Toti e agli assessori competenti nell’ambito del tavolo in cui si è discusso della riprogrammazione dei fondi europei a disposizione della Regione, sia quelli non ancora impegnati sia quelli impegnati ma non ancora spesi.

“E’ stato un tavolo preliminare – riassume Vesigna al termine dell’incontro – a breve dovremo essere riconvocati su due tavoli specifici che riguardano da un lato i fondi Fse, dall’altro il Fesr. In quei tavoli dovremo anzitutto capire quante sono le risorse a disposizione per delineare poi concretamente le proposte”. I tempi sono stretti “perché i finanziamenti dovranno poi essere approvati dal Cipe entro fine luglio”.