Riaprono Palazzo Reale e Galleria nazionale di Palazzo Spinola, ecco nuovi orari e prezzi

Genova. Il Museo di Palazzo Reale e la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola (solo i due piani storici, cucine escluse) riaprono al pubblico da sabato 13 giugno.

Il primo weekend di apertura sarà con un orario prolungato. La settimana successiva verrà ricalibrato in base alle necessità organizzative.

Nelle giornate di sabato 13 ed, eccezionalmente, domenica 14 giugno, la Galleria nazionale di Palazzo Spinola sarà visitabile dalle ore 10 alle ore 19.

Nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 giugno 2020 sia il Museo di Palazzo Reale, sia la mostra “Mogano Ebano Oro! Interni d’arte a Genova nell’Ottocento, da Peters al Liberty” allestita nel Teatro del Falcone, saranno visitabili dalle ore 10 alle ore 19. La mostra è stata prorogata fino a domenica 1° novembre 2020.

Dalla settimana seguente i giorni e orari di apertura saranno:

Museo di Palazzo Reale: giovedì e venerdì 10-19; sabato e domenica 13.30-19 (chiuso lunedì, martedì e mercoledì).

Mogano Ebano Oro! Interni d’arte a Genova nell’Ottocento, da Peters al Liberty: da giovedì a domenica 10-19 (chiuso lunedì, martedì e mercoledì).

Info: 349 8433808 negli orari di apertura. E-mail: realeticket@wticket.it

Galleria nazionale di Palazzo Spinola: da martedì a sabato 13.30-19.30, visita ai due piani storici, con eccezione delle cucine (chiuso domenica, lunedì e i festivi). Info: 010.2705300

Come accedere

Gli accessi saranno contingentati in base alla diversa capienza dei musei e i giorni di apertura sono stati individuati ‘a scacchiera’ rispetto al territorio della città, in modo da collaborare a coprire nell’arco di una settimana diverse aree urbane e, al tempo stesso, favorire i servizi culturali “di prossimità”.

Anche per la mostra ingressi contingentati in base alla capienza delle sale, con prenotazione obbligatoria per fasce orarie e acquisto dei biglietti online.

I due musei sono stati completamente sanificati secondo le norme e nel rispetto della conservazione degli ambienti e delle opere d’arte e il personale è stato dotato di guanti e mascherine protettive.

L’accesso ai due Musei sarà contingentato e, per Palazzo Reale, subordinato alla rilevazione della temperatura corporea dei visitatori al fine di ridurre il contagio Covid-19. Personale autorizzato procederà alla rilevazione della temperatura corporea di tutti i visitatori con termoscanner: chi presenterà una temperatura uguale o superiore a 37.5 C e/o sintomi evidenti di contagio non potrà accedere agli spazi espositivi anche se munito di dispositivi di protezione individuale.

In particolare a Palazzo Reale ogni ora in Museo non potranno essere presenti più di 30 visitatori e in mostra non più di 15 persone ogni ora.

A Palazzo Spinola, nei due piani storici, saranno ammessi non oltre 20 visitatori ogni ora.

I visitatori saranno inoltre invitati, più volte, a disinfettarsi le mani con il gel messo a disposizione, a procedere verso la biglietteria rispettando il proprio turno e le distanze di sicurezza (per l’acquisto del biglietto o per la verifica del biglietto acquistato on-line, che si raccomanda caldamente), a non presentarsi con borse/zaini voluminosi o caschi per il non funzionamento del guardaroba, a non toccare e a rispettare il proprio turno e l’orario prenotato.

Sono state apportate alcune modifiche ai percorsi espositivi, per garantire un senso unico, con una entrata e una uscita distinte, e per evitare che la visita comprenda gli ambienti di piccoli dimensioni.

In particolare nel Museo di Palazzo Reale non saranno accessibili al pubblico le seguenti sale: la camera da letto del re, il bagno del re e della regina, i salottini giallo e azzurro e la camera da letto della regina.

La visita a Palazzo Spinola riguarderà esclusivamente i due piani nobili, con l’esclusione delle cucine storiche, della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola.

Come prenotare

Si raccomanda il più possibile l’acquisto dei titoli di ingresso attraverso la prenotazione sulla piattaforma web realizzata ad hoc dal concessionario per i servizi di biglietteria con l’indicazione della fascia oraria di preferenza e l’acquisto del biglietto online.

Per Palazzo Reale clicca qui. Per la mostra clicca qui. Per museo + mostra clicca qui. Per la Galleria di Palazzo Spinola clicca qui.

L’acquisto del biglietto avverrà online con stampa dello stesso a cura dell’utente o visualizzazione tramite smartphone, salvo poi il passaggio dalle biglietterie per la verifica del titolo d’ingresso al momento dell’arrivo.

Sarà possibile acquistare un biglietto anche in museo, ma a condizione che i numeri massimi di capienza oraria non siano stati già raggiunti.

Prezzi

Sono stati rivisti i prezzi dei biglietti, abbassandoli rispetto alle tariffe ordinarie, non solo per incentivare al massimo il ritorno dei visitatori ma anche in virtù di percorsi in parte ridisegnati in modo da evitare gli ambienti di minori dimensioni e i passaggi stretti.

Palazzo Reale: 4 euro intero, 2 euro ridotto giovani (da 18 a 25 anni, cittadini Ue). Gratuito: under 18 e aventi diritto

Presentando il biglietto intero delle Galleria nazionale di Palazzo Spinola si ha diritto ad accedere con un biglietto da 2 euro al Museo di Palazzo Reale

Mostra: 6 euro intero individuale. 5 euro individuale per età tra 18-25 anni, soci Touring Club Italiano, soci Lions Clubs International, possessori dei biglietti della Galleria nazionale di Palazzo Spinola. 8 euro mostra + Museo di Palazzo Reale. Gratuito: under 18 e aventi diritto

Nel periodo dell’esposizione sarà possibile visitare al prezzo speciale di 2 euro, esibendo il biglietto di ingresso della mostra, la Galleria nazionale di Palazzo Spinola.

Galleria nazionale di Palazzo Spinola: 4 euro intero, 2 euro ridotto giovani (cittadini Ue tra i 18 e i 25 anni). Gratuito: under 18 e aventi diritto.

Presentando il biglietto intero del Museo di Palazzo Reale si ha diritto ad accedere con un biglietto da 2 euro alla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola.