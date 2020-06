Rete idrica e manutenzioni: una giornata senz’acqua per metà centro cittadino

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori propedeutici alla distrettualizzazione della rete di distribuzione finalizzati al contenimento delle perdite idriche, il giorno giovedì 18 giugno 2020 dalle ore 8 :00 alle ore 1 7:00 , si potranno verificare dei disservizi nelle seguenti vie del comune di Genova interessate dalla manovra:

• Via XII Ottobre (solo tratta compresa tra i civ v. 2 e 7)

• Viale IV Novembre

• Scalinata De Ferrari

• Salita Salvatore Viale

• Corso Andrea Podestà

• Via Dei Sansone

• Via Di Santa Chiara

• Via Baliano

• Piazza San Leonardo

• Via Degli Archi

Si precisa che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai

lavori che continueranno il normale servizio. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.