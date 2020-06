Regionali Liguria, nasce il gruppo di pressione per Dello Strologo, lo lancia l’ex consulente della Vincenzi

Genova. Circa 600 adesioni in una notte per il nuovo gruppo facebook nato per sostenere la candidatura come presidente della Regione per il centrosinistra di Ariel Dello Strologo, avvocato, presidente della comunità ebraica genovese ed ex presidente della Porto Antico.

Una pagina nata e promossa da Francesco Bollorino, psichiatra, esperto di comunicazione e già a capo dello staff Città digitale al tempo voluto dalla sindaca Marta Vincenzi. Un nome non nuovo alla politica, insomma, e non vicino al mondo Pd, ma sempre in maniera critica e laterale. Non a caso l’elenco degli “iscritti” al gruppo per Dello Strologo sono figure non strettamente legate al mondo dei partiti.

C’è, insomma, anche nella cosiddetta società civile, chi è pronto a metterci la faccia per un candidato che è stato bocciato dal Movimento 5 Stelle e dal Campo Progressista, nell’ambito della trattativa con il Pd, perché troppo “dem” nella storia e nel presente.

Leggi anche keep calm Regionali Liguria, la resa dei conti del Pd su Sansa non sarà prima di lunedì

L’impressione è che la nascita di questo gruppo di pressione stia nascendo fuori tempo massimo, visto che nell’ambito dell’alleanza, il nome di Dello Strologo è giù stato scartato. E visto che lunedì, in direzione regionale Pd, l’unico nome da votare sarà quello di Ferruccio Sansa, giornalista del Fatto.

Eppure. Qualcuno ipotizza che il profilo dell’avvocato, amato in ambito culturale a Genova, potrebbe tornare prepotentemente di attualità nel momento in cui proprio la direzione Pd non dovesse accettare l’ipotesi Sansa.