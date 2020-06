Regionali Liguria, il comitato pro Dello Strologo ci crede ancora: “Sia il candidato unitario”

Genova. Le trattative per arrivare alla definizione di un candidato per il fronte anti-Toti sembrano essersi spostate decisamente a Roma, ai piani alti dei partiti, ma quello che succede in Liguria è un costante lavorio dei comitati a supporto dell’uno o dell’altro candidato. Oggi chi sostiene Ariel Dello Strologo come figura civica in grado di portare avanti la sfida a Giovanni Toti ha diramato un comunicato stampa in cui si parla dell’avvocato genovese come “candidato unitario per le regionali 2020”.

Il comitato, composto da molti cittadini e lanciato un paio di settimane fa attraverso Facebook, si appella “alla volontà delle forze politiche della potenziale coalizione del centro, del centrosinistra, della sinistra e del Movimento 5 Stelle”, in parte smentendo quindi chi vedrebbe Dello Strologo il candidato ideale di un rinnovato sodalizio tra Pd e Italia Viva.

Ma è vero che un dialogo tra i Dem e i renziani ha ripreso vigore rispetto al gelo del passato, soprattutto a livello nazionale. Domani, intanto, Matteo Renzi sarà in Liguria – a Chiavari e alla Spezia – per presentare il suo ultimo libro.