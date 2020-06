Rapallo. Il Rapallo R. 1914 Rivarolese comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra, che milita in Eccellenza, a Cristiano Rossetti.

Sono circa trecentodieci le panchine in carriera di Rossetti, con Little Club Genoa (tre anni) e San Cipriano (sei anni). Rossetti in tre anni alla guida dei rossoblù, è diventato l’allenatore più vincente della storia della società; record che ha replicato al San Cipriano, dove in sei anni non solo è divenuto il tecnico più vincente, ma detiene anche il record di longevità.

Due i campionati vinti, con Little Club e SanCi, e quest’anno, prima dell’interruzione forzata dei campionati, una seconda posizione con il club biancoceleste, dal sapore di promozione praticamente acquisita.

“A mister Rossetti, da parte di tutto il Rapallo Rivarolese, il più caloroso benvenuto e un grosso in bocca al lupo per il futuro. Inizia oggi la nuova avventura in bianconero: buon lavoro, mister!” scrive la società biancogiallonera.