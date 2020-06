Ragazzo disperso in mare a Quinto, le ricerche del corpo riprese dopo l’alba

Genova. Ancora nessuna traccia del ragazzo di 19 anni disperso in mare da ieri pomeriggio davanti alla spiaggia di Murcarolo, a Quinto. Le speranze di trovarlo ancora in vita. Il giovanissimo è stato inghiottito dalle onde come hanno rischiato di fare anche alcuni amici e un cugino di 16 anni messo in salvo, invece, dai sommozzatori dei vigili del fuoco che aiutano anche un ragazzo, bagnino fuori servizio, che si è tuffato per aiutare i due.

Stamani alle 5 sono riprese le ricerche di sommozzatori e guardia costiera nella speranza che il mare “in scaduta”, con le onde meno impetuose rispetto a ieri, possa concedere una tregua.

La tragedia è avvenuta ieri poco prima delle 16. Il ragazzo disperso, insieme a un gruppo di amici, arrivava da Novi Ligure. Il cugino di 16anni è stato portato al San Martino in ipotermia e con un principio di annegamento ma le sue condizioni sono buone. Si è ripreso quasi subito dallo shock il bagnino 18enne, un genovese.

Ieri pomeriggio, dopo l’allarme a Quinto, altri quattro giovani sono stati salvati dai vigili del fuoco del nucleo sommozzatori a Nervi, davanti a Capolungo, sempre per causa delle onde impetuose.