Quinto, Mugnaini rinnova per due anni: “Non ci ho dovuto pensare molto”

Genova. L’Iren Genova Quinto annuncia con soddisfazione di aver trovato l’accordo per rinnovare il contratto sportivo in essere con Marco Mugnaini, attaccante classe 1991 arrivato in biancorosso nel 2017, per altri due anni.

“Non ci ho dovuto pensare molto – racconta il giocatore -. In questa squadra e con questa società mi sono trovato subito benissimo, sin dalla prima stagione, quella culminata con la meritata promozione in Serie A1, che era il nostro obiettivo. Adesso dobbiamo continuare a crescere per fare sempre meglio: l’anno scorso ci siamo salvato senza troppe difficoltà, in questa stagione, prima dello stop improvviso legato al Coronavirus, eravamo a metà classifica”.

“Adesso, visto che è stata allestita una buona squadra, credo si possa puntare a qualcosa di più, magari a rientrare fra le prime sei. Vedremo come andranno le cose, difficile dare adesso un giudizio sul campionato che verrà: ci sono squadre che si sono rinforzate, alcune anche molto, e altre invece che sembrano rimaste ferme, che non hanno fatto mercato. Prima dell’inizio però – conclude Mugnaini – c’è ancora parecchio tempo e tutto può succedere, noi lavoriamo per farci trovare pronti“.

Foto di Paolo Zeggio