Punta Manara, escursionista si rompe una caviglia, recuperata dai Vigili del Fuoco

Genova. Brutta serata per una giovane ragazzi genovese, che la scorsa notte era a fare un bagno notturno con amici presso le scogliere di Punta Manara, a Sestri Levante.

Muovendosi tra gli scogli, infatti, ha perso l’equilibrio ed è caduta, rompendosi una caviglia: a seguito di questo trauma si è trovata nell’impossibilità di muoversi, e quindi anche di riguadagnare la strada di casa.

Chiamati per il soccorso, sono quindi intervenuti i Vigili del Fuoco insieme al soccorso alpino: visto il buio e le ottime condizioni marine si è optato per un recupero grazie al gommene del reparto dei sommozzatori, che hanno raggiunto il punto dell’incidente e hanno tratto in salvo la ragazza.