Promozione, separazione tra il dirigente Nino Bevilacqua e la Praese

Genova. Termina il rapporto di collaborazione tra Nino Bevilacqua e la Praese, squadra che milita in Promozione.

Ex dirigente della Sestrese, nello scorso mese di settembre aveva affiancato il direttore sportivo Maurizio Gobbo nella società gialloverde, per ricoprire il ruolo di responsabile dell’area tecnica.

“La società ha dovuto fare delle scelte e io non rientro tra quelle – rende noto Bevilacqua -. Ringrazio la Praese e tutti i suoi componenti, sono persone splendide e gli faccio un in bocca al lupo per il futuro”.