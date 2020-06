Genova. Dopo l’arrivo di mister Antonino Pecoraro, il Little Club James ha iniziato a rafforzare la squadra in vista del prossimo campionato di Promozione ufficializzando quattro nuovi arrivi. Tutti e quattro seguono il mister, dato che con lui hanno giocato, nella stagione 2019/2020, con il Via dell’Acciaio.

Tra di essi, il più esperto è Luca Orero, centrocampista classe 1988. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, ha militato in Pro Vercelli, Scafatese, Sestrese, Oltrepò, Bolzanetese, Campomorone, Camogli, Rapallo, Rivarolese, Borzoli e Serra Riccò.

Classe 1999, anch’egli centrocampista, è Alberto Federici. Un passato con le maglie di Serra Riccò, Molassana, Sestrese e Campomorone Sant’Olcese.

Difensore, classe 2000, Mattia Cabras ha indossato le divise di Veloce, Borzoli, Rapallo Ruentes e Goliardicapolis

Infine, arriva a difendere i colori rossoblù Manuel Trudu, centrocampista classe 2000, cresciuto nella Genova Calcio.