Genova. Ancora un nuovo arrivo per il Borzoli, che sta continuando a rafforzare la squadra per poter disputare un campionato di Promozione di alto livello.

La società gialloblù comunica di aver trovato l’accordo per la stagione sportiva 2020/2021 con il difensore Gianluca Iacopino.

Nella scorsa stagione Iacopino, classe 1992, ha militato nel Via dell’Acciaio, in Promozione. Prima ancora aveva giocato a lungo con la Cairese, per poi passare all’Athletic Club.