Promozione, il Borzoli si assicura il centrocampista Francesco Mattiucci

Genova. Dopo tante conferme, il Borzoli ha ufficializzato il secondo nuovo arrivo, in vista del prossimo campionato di Promozione.

Si tratta di Francesco Mattiucci, centrocampista classe 1990, il quale nell’ultima stagione ha segnato nove reti vestendo la maglia del San Cipriano, che è stata proprio la principale rivale dei gialloblù. Mattiucci, in precedenza, era cresciuto in Campania giocando nelle giovanili di Internapoli ed Avellino, quindi aveva giocato con Sestrese nella Juniores, Ligorna e Little Club, passando poi con mister Rossetti al San Cipriano, con una parentesi al Guido Mariscotti.

Si annotano però anche un paio di addii. Non continueranno a giocare nel Borzoli il centrocampista classe 1986 Andrea Puggioni e il centrocampista classe 1988 Pierluigi Sigona.

Nella foto: Mattiucci con mister Enrico Valmati