Pro Recco, ripresi gli allenamenti del settore giovanile

Recco. Sono ripresi questa settimana gli allenamenti del settore giovanile biancoceleste.

I ragazzi della Pro recco si sono ritrovati a Punta Sant’Anna dopo oltre tre mesi di sedute a distanza su Zoom. Insieme a loro Milos Ciric ed Elio Brasiliano, mister di Under 15 e 17, Giovanna Rosi e Marco Garaventa, coach di Acquagol e Under 13. Per il giovane allenatore, che nel 2016 ha esordito in A1 a quindici anni con la calottina della Pro Recco, è alle porte una nuova esperienza lontano dalla pallanuoto: comincerà la carriera da marittimo.

“Ringrazio la società per la fiducia che mi ha dimostrato e i miei colleghi di bordo vasca, Giovanna, Elio, Milos; questi ultimi due sono stati anche miei allenatori in passato ed stato particolare ritrovarli al mio fianco – dichiara Garaventa (nella foto) -. È stata la mia prima esperienza e mi sono trovato molto bene, sia con i ragazzi sia nei rapporti con i genitori: spero anche io di aver lasciato un ricordo positivo nonostante la stagione sia stata pregiudicata dalla pandemia. Adesso il futuro mi riserva altro, ma chissà che un domani le nostre strade non si possano incrociare nuovamente”.

“A Marco, che nel suo primo anno a bordo vasca ha dimostrato disponibilità, competenza ed educazione, il saluto e il ringraziamento sincero da parte di tutto il club biancoceleste: buon vento!” scrive la società recchelina.