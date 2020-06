Prima Categoria: l’Anpi Casassa cambia allenatore

Genova. L’Anpi Sport Emilio Casassa, reduce dall’ottimo secondo posto nel girone B della Prima Categoria, cambierà allenatore.

La società genovese ha ufficializzato la separazione con l’allenatore Francesco Caorsi.

“Il consiglio direttivo ringrazia il mister, sia per il lavoro svolto, che per la professionalità dimostrata in queste ultime tre stagioni sportive. La società Anpi Casassa augura a Caorsi le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva” scrive la dirigenza biancorossa.

Il nuovo tecnico dell’Anpi Casassa sarà Stefano Parodi, proveniente dal Torriglia.