Prima Categoria, la Sampierdarenese e mister Rignanese si separano

Genova. È ufficiale un’altra separazione tra una squadra genovese e il suo mister. La Sampierdarenese, che nello scorso campionato di Prima Categoria girone C si era classificata nona con 23 punti, ottenuti con sei vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte, non sarà più allenata da Domenico Rignanese. Non è ancora noto il nome del suo sostituto.

Il comunicato della società: “L’A.s.d. Sampierdarenese comunica che dal 30 giugno prossimo Mimmo Rignanese non sarà più l’allenatore della prima squadra. La società tutta ringrazia Mimmo per la serietà dimostrata e l’impegno profuso seppure in un lasso di tempo limitato a causa dell’epidemia covid. Auguriamo a Mimmo le migliori soddisfazioni per le avventure future”.