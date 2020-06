Prima Categoria, il San Desiderio conferma mister Gianni Stevano

Genova. Il San Desiderio, che nello scorso campionato di Prima Categoria, terminato anticipatamente, si è classificato settimo nel girone B con 28 punti, comunica che Gianni Stevano sarà l’allenatore della prima squadra anche per la prossima stagione.

“Andiamo controcorrente e ripartiamo da una certezza in quest’epoca alquanto strana e nebulosa dove a tutt’oggi non sappiamo ancora nulla sulla data dell’eventuale ripresa – dichiarano i dirigenti della società gialloblù -. Il direttore sportivo Matteo Gamenara è già al lavoro per chiudere alcune trattative che andranno a rinforzare ulteriormente la rosa”.