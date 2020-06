Prima Categoria: Gianni Berogno non è più l’allenatore dell’Olimpic 1971

Genova. Nuovo allenatore per la prima squadra dell’Olimpic 1971, team che ha sede a Genova Pra’. Gianni Berogno non sarà più il mister dei rossoverdi, che lo scorso anno si classificarono al nono posto nel girone B di Prima Categoria con 26 punti, ottenuti con sei vittorie, otto pareggi e sette sconfitte.

Il comunicato della società: “Il Gsd Olimpic 1971 comunica di aver ricevuto nella giornata odierna le dimissioni da parte dell’allenatore della prima squadra Gianni Berogno. La società ringrazia sentitamente mister Berogno per il lavoro svolto in questi mesi: un percorso iniziato ad agosto che, al di là dei risultati positivi o negativi, ha regalato grandi soddisfazioni per l’ottimo rapporto umano instauratosi con lui, per la sua professionalità e la sua passione. È doveroso rimarcare inoltre il grande lavoro intrapreso che costituirà un notevole patrimonio tecnico per il futuro. Ringraziando ancora una volta per l’impegno profuso e il lavoro svolto, la società augura a Gianni i migliori successi per il futuro”.

Nel frattempo, da ieri l’Olimpic 1971 ha ricominciato a portare i propri ragazzi a svolgere attività motoria, utilizzando tutti e tre i campi a disposizione (nella foto).