Prima Categoria: divorzio tra Ca De Rissi San Gottardo e mister Gullo

Genova. Un’altra società genovese cambierà allenatore nella prossima annata sportiva. Il Ca de Rissi San Gottardo, reduce dal nono posto nel girone B di Prima Categoria con 26 punti, frutto di cinque vittorie, undici pareggi e cinque sconfitte, non sarà più condotto da Luca Gullo.

“Il Ca De Rissi San Gottardo Asd comunica che mister Luca Gullo non sarà l’allenatore della prima squadra nella stagione 2020/2021. Il presidente Piero Graffione e tutto lo staff lo ringraziano per il lavoro svolto in questa difficile stagione. Insieme a lui lasciano la società Luca Matarozzo, Luciano Maria e Francesco Capurro. Arrivederci sui campi” scrive il sodalizio biancorossoazzurro.

La società genovese, recentemente, è stata colpita da un lutto: “Con dispiacere comunichiamo che oggi è mancata la mamma del nostro amato amico e mister Matteo Francia. Tutta la società porge a lui e alla sua famiglia le più sentite condoglianze. Tutti insieme ci stringiamo intorno a lui in questo difficile momento”.