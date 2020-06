Prima Categoria: Cristiano Rossetti, addio al San Cipriano dopo sei stagioni

Serra Riccò. Reduce da un ottimo secondo posto nel girone C di Prima Categoria, preceduto solamente dall’inarrivabile Borzoli, il San Cipriano volta pagina, chiudendo un ciclo. Nella prossima stagione i biancoblù non saranno più allenati da Cristiano Rossetti.

Il comunicato della società: “L’Asd San Cipriano comunica la separazione consensuale con il tecnico Cristiano Rossetti. Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per questi straordinari sei anni, per la determinazione, per l’impegno che ha portato avanti nella famiglia San Cipriano, per gli incredibili risultati conseguiti ma soprattutto per la crescita sportiva e umana all’interno della nostra società. Al mister auguriamo le migliori fortune professionali per il proseguimento della sua carriera”.