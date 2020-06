Pra’, ragazza di 18 anni cade dalla finestra, ricoverata in fin di vita al San Martino

Genova. Tragdia nella notte a Pra’, dove una ragazza è stata recuperata in fin di vita dopo essere caduta dalla finestra della sua abitazione di via Villini Negrone, poco prima delle 23 di ieri sera.

La giovane, di circa 18 anni, per cause ancora da accertare, è precipitata nel vuoto per diversi metri: per recuperarla sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che l’hanno successivamente affidata ai medici del 118.

Sono in corso le indagini per capire l’esatta dinamica. Nel frattempo la ragazza è stata ricoverata al San Martino di Genova con prognosi riservata a seguito dei traumi subiti nell’impatto.