Poste, niente più code infinite sotto il sole: ora l’operazione si può prenotare online

Genova. Sono otto gli uffici postali di Genova in cui sarà di nuovo possibile attendere il turno all’interno dei locali senza essere costretti a fare la coda sotto il sole cocente. Per rendere il tutto più rapido sarà possibile anche prenotare online l’operazione.

Questi gli uffici postali interessati: Genova 15 in Via Lagustena 78/R; Genova 54 in Via Antonio Piccone Snc; Genova 58 in Via Pastorino 87/R; Genova 61 in Via Molassana 120/A; Genova 8 in Via San Fruttuoso 44/R; Sampierdarena in Piazza Del Monastero 4; Sestri Ponente in Via Catalani 49/R e, nei prossimi giorni, anche Genova Centro in Via Dante 4/B.

Negli suddetti uffici è possibile prenotare l’operazione direttamente tramite la app Ufficio Postale. E’ sufficiente scaricare gratuitamente l’app e selezionare il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione desiderata. All’interno dell’ufficio un’apposita segnaletica indicherà il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile.

Accanto al programma di riaperture degli uffici e degli orari al pubblico “pre-Covid”, l’azienda ha installato in alcuni uffici una segnaletica orizzontale per indicare alla clientela come comportarsi durante l’accesso e il transito nei locali.

Poste italiane ha inoltre avviato da tempo un processo di digitalizzazione attraverso nuove modalità di accesso ai servizi. L’ultimo tra i servizi online creati per andare incontro alle esigenze dei cittadini è la richiesta online delle pratiche di successione. I cittadini potranno avviare online la pratica di successione attraverso una modalità semplificata nel pieno rispetto del distanziamento interpersonale.

Per ottenere la dichiarazione di credito (ovvero il documento necessario per la presentazione della dichiarazione di successione all’agenzia delle entrate) è infatti sufficiente effettuare l’accesso alla propria pagina nel sito di Poste Italiane, compilare la parte anagrafica con i dati personali, caricare i documenti richiesti e selezionare uno dei 107 uffici postali abilitati in provincia di Genova, 23 dei quali situati nel Levante e Tigullio.

Una volta ricevuta online la dichiarazione di credito, l’erede o il soggetto legittimato si recherà, con i documenti originali, presso l’ufficio postale selezionato, per la definitiva presentazione della dichiarazione di successione, riducendo così in maniera notevole i tempi dell’intera richiesta.

Per accedere al nuovo servizio digitale è possibile collegarsi qui.