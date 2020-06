Portofino, annullata l’edizione 2020 del Miglio Blu

Portofino. A causa dell’emergenza sanitaria in atto, l’ottava edizione del Miglio Blu di Portofino, prevista per domenica 30 agosto 2020, è rinviata al 2021.

La manifestazione, diventata un punto di riferimento per i nuotatori in acque libere, non potrebbe essere svolta nelle modalità previste ed ottenere il consueto riscontro. Outdoor Portofino, la società organizzatrice, ha deciso di rinviare la manifestazione all’anno prossimo con l’augurio che possano sussistere le condizioni necessarie per svolgere la manifestazione in sicurezza.

Il Miglio Blu di Portofino è diventata negli anni un punto fisso per gli appassionati del nuoto e atleti di vario genere e grado. Una manifestazione dilettantistica che accoglie ogni anno un numero sempre maggiore di iscritti (nel 2019, iscrizioni chiuse a una settimana dall’evento con 250 partecipanti). Punta di diamante dell’evento è il percorso di gara in linea interamente all’interno della riserva marina di Portofino.

Dalla baia di Niasca, sede di Outdoor Portofino, nella baia di Paraggi, fino alla spiaggia di Punta Pedale passando sotto al Castello di Paraggi e all’Abbazia della Cervara, il percorso è un tuffo in un acquario naturale.

La manifestazione coinvolge sponsor locali e nazionali (Cressi Swim, Pastificio Novella, Usobio, Niasca Portofino, EXO Kayak) e partner a livello istituzionale quali Regione Liguria, Comune di Portofino e Comune di Santa Margherita Ligure, Area Marina Protetta e Parco di Portofino, Endas. Un team forte e fedele che da l’arrivederci al 2021.