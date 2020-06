Porto antico, la ruota paronamica torna a piazzale Mandraccio

Genova. La ruota panoramica del Porto antico che per tutta la stagione invernale è rimasta come ogni anno ai Magazzini del Cotone è pronta ancora una volta al trasferimento.

Dopo una stagione difficile a causa del lockdown e a un paio di settimane dalla ripartenza, la ruota si sposta. Forse molti avranno visto i lavori in corso e i gestori alimentano la suspense sulla loro pagina facebook: “Salutiamo i Magazzini del Cotone. Indovinate un po’…dove ci sposteremo?” dicono spiegando che sveleranno la location tra qualche giorno.

Ma il mistero è presto svelato: come ogni anno e nonostante questo sia un anno particolare con meno eventi all’interno degli spazi del Porto antico, la ruota si trasferirà in piazzale Mandraccio e sarà operativa non appena sarà rimontata nello spazio che occupa ogni anno fino all’arrivo dell’autunno.