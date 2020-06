Pontedecimo, sgominata centrale dello spaccio: tre arresti

Genova. Il via vai di tossicodipendenti in uno stabile di via Anfossi a Pontedecimo aveva insospettito alcuni cittadini che hanno chiamato la polizia.

La perquisizione, condotta dai poliziotti del commissariato di Cornigliano, ha portato ieri all’arresto di tre giorni stranieri, due senegalesi di 35 e 22 anni ed un gabonese di 21, tutti irregolari e con precedenti specifici, uno dei quali sottoposto alla misura dell’obbligo di firma.

Occultati nelle varie stanze gli agenti hanno trovato 141 involucri di eroina per un peso di 115,48 grammi e 37 involucri di cocaina per un totale di 100 grammi, oltre a un bilancino di precisione, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento, 505 euro in banconote di piccolo taglio.

Nell’appartamento sono stati sequestrati anche 39 telefoni cellulari.