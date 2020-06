Genova. Per consentire lo svolgimento di alcune lavorazioni in quota (montaggio binari robot) si rende necessaria la chiusura di via Perlasca anche nella giornata di domani domenica 14 giugno.

La chiusura sarà dalle ore 07fino a cessate esigenze (presumibilmente fino alle ore 19:00). Lo rende noto la struttura commissariale

Resterà invece aperta al traffico via Fillak.