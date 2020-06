Picchia la compagna incinta sul bus dopo un litigio, carabinieri arrestano 27enne

Genova. Durante la notte i carabinieri sono intervenuto su un autobus della linea 670 per fermare e in seguito arrestare un uomo per “maltrattamenti in famiglia”.

Questo, infatti, in compagnia della sua fidanzata di 36 anni, attualmente in stato di gravidanza, a seguito di un diverbio “per futili motivi” colpiva ripetutamente la donna procurandole varie tumefazioni ed ecchimosi.

La donna, prontamente soccorsa dal personale del 118, di seguito, veniva trasportata e ricoverata per le necessarie cure ed accertamenti all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, mentre il suo “compagna” veniva trasportato a Marassi, a disposizione delle autorità.