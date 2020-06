Piazza Rossetti, danneggiano le auto in sosta: denunciati

Genova. I carabinieri del radiomobile sono intervenuti ieri sera in piazza Rossetti per alcune auto danneggiate.

Dopo gli accertamenti hanno denunciato due giovani senegalesi, di 26 e 28 anni, per danneggiamento aggravato.

Entrambi residenti a Cicagna non hanno fornito una spiegazione per il loro gesto. Il 28enne è stato denunciato anche per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, poiché si rifiutava di fornire le proprie generalità ai Carabinieri.