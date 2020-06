Piazza Manin, ancora un bus in fiamme a Genova: rogo distrugge un 34 in servizio

Genova. Un autobus in servizio è stata distrutto da un incendio in piazza Manin poco dopo le 11,30, mentre stava transitando in direzione del centro.

Per fortuna non si registrano feriti: il conducente, accortosi del fumo, ha arrestato immediatamente il mezzo, facendo scendere i passeggeri. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti con due squadre, avendo la meglio sulle fiamme in pochi minuti.

Non si ferma, quindi, l’incredibile catena di incendi che interessano i bus di Amt, l’azienda di trasporto publico controllata dal Comune di Genova: questo è il terzo caso in pochissimi giorni in cui un mezzo viene completamente distrutto dalle fiamme.