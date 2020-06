Pallanuoto, un nuovo centroboa per il Bogliasco: Andrea Bonomo

Bogliasco. Primo colpo di mercato per il Bogliasco di mister Daniele Magalotti. Nel prossimo campionato di Serie A2 la formazione biancazzurra si avvarrà delle prestazioni di un nuovo centroboa: Andrea Bonomo.

Classe 1992, Bonomo sbarca alla Vassallo dopo aver militato nell’ultima stagione tra le fila del Lerici. Cresciuto nel vivaio della Pro Recco, dopo aver debuttato in A1 con l’Albaro Nervi, nel suo curriculum figurano anche le esperienze con le calottine di Sturla e Rapallo.

“Arrivare a Bogliasco è per me il coronamento di un sogno – sono le prime parole di Andrea da nuovo giocatore biancazzurro -. Ho sempre guardato a questa piazza come a un traguardo per la mia carriera e da tempo speravo in una chiamata. Ora che questa è finalmente arrivata punto a dare il meglio di me per sfruttare al massimo l’occasione che mi è stata concessa dalla dirigenza”.

“Con il suo ingaggio – commenta il direttore sportivo Gianni Fossati – andiamo a riempire un vuoto sia a livello anagrafico che tattico. Nel ruolo di centro eravamo un po’ corti e dal punto di vista dell’età media c’era una cesura tra i tanti giovani di cui disponiamo e i giocatori più maturi. Per entrambi questi motivi Andrea è proprio ciò che ci serviva. In più, oltre ad essere un ottimo giocatore e un ragazzo serio, viene qui con grandissimo entusiasmo e voglia di far bene. Doti che ben si sposano con il nostro progetto di rifondazione a lungo termine cominciato lo scorso anno e che nella prossima stagione ci porterà ad alzare l’asticella delle ambizioni“.