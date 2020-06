Oregina, sradicata dai vandali la fontanella di via Maculano

Genova. Ieri sera alcuni vandali hanno rotto, sradicandola completamente, la fontanella in ghisa dei giardini Marangoni in via Maculano a Oregina.

A denunciare l’episodio è il referente del comitato di Via Vincenzo Maculano Paolo Aimé.

“Come Comitato di Via Vincenzo Maculano – spiega Aimériteniamo questo un gravissimo atto di vandalismo e chiediamo agli enti di competenza

l’installazione di videocamere di sorveglianza e maggiori controlli di Polizia Municipale nelle ore serali.