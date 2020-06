‘Ora o mai più’, Nervi scende in piazza contro il progetto del nuovo porticciolo e la cementificazione

Genova. “Ora o mai più”. Con questo slogan è stata organizzata la manifestazione dei cittadini di Nervi per manifestare contro il progetto approvato dall’amministrazione civica di ricostruzione del porticciolo e l’ipotesi di realizzazione di un nuovo supermercato nell’area di Campostano.

La manifestazione è stata organizzata da Paolo Criaco e Matteo Ciappina, che nelle scorse settimane hanno animato la protesta anche con un gruppo Facebook che ha raggiunto gli oltre 2100 iscritti, mentre l’evento ha più di cento partecipanti.

“No ad un nuovo supermercato nel centro di Nervi che sbancherà la collina di Campostano, area verde e protetta, stravolgendo la bellezza del posto, il tessuto sociale ed economico – si legge tra le motivazioni – No al progetto del porticciolo cosi come è, questo deve essere rivisitato e naturalizzato secondo il contesto. Sì al dialogo ed alla concertazione, che forse prenderà qualche mese in più ma eviterà che Nervi sia devastata dal cemento”.

Gli organizzatori annunciano che la manifestazione sarà attuata attraverso il dipanamento di un lungo filo rosso proprio tra la chiesa di San Siro, fino alla collina di Campostano, dove dovrebbe sorgere la nuova piscina che sostituirà la storica Massa insieme a un supermarket. L’appuntamento è domani mattina, sabato 27 giugno, ore 10 davanti al sagrato della chiesa.