Nuovo ponte, iniziato il getto della soletta: l’obbiettivo è completarla in 10 giorni

Genova. Sono iniziate in tarda serata, ieri, le prime operazioni per il getto dei primi metri – circa 25 – di soletta del nuovo viadotto Polcevera. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni, fino al completamento del getto su tutto il Ponte. In tutto serviranno 8000 metri cubi di cemento armato.

Una vera e propria business unit dedicata alle pavimentazioni quella che lavorerà ininterrottamente per una decina di giorni per la realizzazione della soletta sul Ponte di Genova. Calcestruzzi, la società del gruppo Italcementi che ha già fornito il prodotto per la realizzazione del piloni del Ponte, ha messo in campo una task force di venticinque tecnici, tra tecnologi del calcestruzzo e posatori specializzati.

Completata la parte di pavimentazione, ospiterà poi l’asfalto su cui scorrerà il traffico veicolare. Il calcestruzzo utilizzato proviene dall’impianto Calcestruzzi di Genova Chiaravagna, certificato CSC – “Responsible sourcing certificate for concrete and its supply chain”.

I.build, la business unit di Calcestruzzi che realizzerà la soletta, opera da tempo nel campo delle pavimentazioni industriali, architettoniche ad alto valore estetico e drenanti. Ha già al suo attivo diverse realizzazioni: dalla pavimentazione ultraresistente per il Porto di Taranto al parking della sede Prysmiam di Milano, dai camminamenti con finiture di design del Parco della Biblioteca degli Alberi a Milano, agli oltre 30.000 mq di pavimentazioni drenanti che rispettano il ciclo naturale dell’acqua, realizzati in tutta Italia.