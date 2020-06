Non gli consegnano i mobili che ha pagato: va a protestare e viene minacciato e picchiato

Cogorno. Aveva acquistato e pagato mobili e arredi in un negozio di Cogorno, poi visto che la consegna non arrivata si è recato nell’esercizio commerciale per protestare.

Protagonista un cittadino albanese di 37 anni che in tutta risposta è stato minacciato e picchiato da 5 persone tra cui la titolare del negozio.

L’uomo ha dovuto ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale di Lavagna che hanno ritenuto le lesioni guaribili in 8 giorni.

Ad essere denunciati dai carabinieri per truffa, percosse, lesioni e minacce sono persone, di cui tre donne, tutti residenti a Cogorno.