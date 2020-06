Genova. Come se non bastassero i cantieri, gli scambi di carreggiata e i doppi sensi di marcia, nuovo problema sulla autostrada A10, tra Arenzano e il capoluogo ligure.

All’altezza del km 20 si è verificato un tamponamento tra quattro tir, probabilmente dovuto al traffico già intenso fin dalle prime ore del mattino.

Foto 3 di 3





Sul posto, oltre alla polizia stradale, i vigili del fuoco dei comandi di Genova e Savona che stanno intervenendo, appunto tra fra Arenzano. In azione anche le squadre di Multedo e Varazze per la messa in sicurezza dell’area.

I conducenti, fortunatamente, non hanno riportato ferite e sono riusciti a scendere autonomamente dai mezzi. Ma le code hanno già raggiunto i 5 chilometri.

Invece in A26, nel tratto piemontese, si sono formati 9 chilometri di coda per un altro incidente avvenuto poco dopo il casello di Ovada in direzione Genova. Traffico in tilt anche sulla diramazione Predosa-Bettole verso la A26.