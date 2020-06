Nervi, ragazza investita da treno in stazione. Traffico ferroviario rallentato

Genova. Tragico incidente questo pomeriggio presso la stazione ferroviaria di Nervi, dove una persona, una ragazza, è deceduta a seguito di un investimento.

Sul posto tutti i mezzi di soccorso, tra cui 118, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco: al momento non si hanno dettagli sulla dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 15,10, ma sono scattati i rilievi dell’autorità giudiziaria e indagini della Polfer. Non si esclude l’ipotesi di un suicidio.

Il traffico ferroviario è fortemente rallentato, essendo operativo un binario su tre. Le persone a bordo del treno, dopo aver fornito eventuali informaizoni alla autorità giudiziaria, potranno scendere per salire su un treno al seguito. Il treno coinvolto era un treno veloce della lina Genova Milano. Maggior tempo di percorrenza fino a 65 minuti per i treni in viaggio.

Treni direttamente coinvolti:

• FR 8633 Milano Centrale (13:10) – Roma Termini (20:03)

• IC 510 Salerno (6:26) – Torino Porta Nuova (17:40)

• IC 674 Livorno Centrale (13:24) – Milano Centrale (17:53)

• R 23711 Savona (13:38) – Sestri Levante (16:13)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO