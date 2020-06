Nervi, il fronte del no al nuovo porticciolo si organizza: “Scenderemo in piazza”

Genova. Quasi 900 iscritti in meno di 24 ore per la pagina Facebook “No alla cementificazione di Nervi, no alla morte del Commercio locale”, uno spazio virtuale aperto per contrastare il progetto di restyling del quartiere, che prevede sì la creazione di una sorta di darsena-arena sul mare al posto della storica piscina Mario Massa, ma anche la nascita di un nuovo supermercato in area Campostano dove, peraltro, è previsto lo spostamento della piscina.

Il “movimento di liberi cittadini”, promosso da Matteo Ciappina, ex pallanuotista e anima della protesta sin da quanto il progetto era appena una bozza, vuole impedire la cementificazione di una delle zone più pittoresche di Genova. “Inoltre la nascita dell’ennesimo supermercato che darà un colpo mortale al commercio locale”.

“Ora è il momento di scendere in piazza e far sentire la nostra voce, basta imposizioni che calano dall’alto, Nervi è di tutti e tutti la devono difendere”, si legge nei propositi del gruppo. Che però chiede anche una migliore pulizia delle strade, la cura dei parchi, una soluzione per la Marinella, l’edificio abbandonato da anni sulla passeggiata e a rischio crollo a ogni mareggiata, la costruzione della piscina in un’area da recuperare e non sfruttando altro suolo e altro verde sulle colline.

Il gruppo di cittadini non vuole stoppare i progetti di riqualificazione ma chiede una maggiore armonizzazione, insomma, un compromesso ancora possibile rispetto ai piani prospettati. E chiede di essere coinvolto nelle future decisioni.