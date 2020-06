Genova. Un ragazzo è disperso in mare dal pomeriggio di oggi davanti alla spiaggia di Murcarolo, nel levante genovese. Il giovane stava facendo il bagno insieme ad alcuni amici quando si è trovato in difficoltà a causa delle onde molto alte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco coi sommozzatori che si sono buttati in mare dalle motovedette e dall‘elicottero. Nel frattempo una terza persona, un bagnino fuori servizio 18enne che ha assistito alla scena, aveva raggiunto i ragazzi.

di 8 Galleria fotografica Soccorsi in mare a Quinto, ragazzi tra le onde









I sommozzatori sono riusciti a salvare uno dei giovani, entrambi nordafricani, e il bagnino, che nel frattempo era riuscito a tenerlo a galla. Entrambi sono stati trasportati a calata Gadda e poi ricoverati agli ospedali San Martino e al Galliera. Il ragazzo, ventenne, avrebbe un principio di ipotermia ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Rimane al momento disperso il terzo giovane, scomparso tra le onde, la cui ricerca è ancora in corso.

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze di chi ha assistito, presso la spiaggia non era presente alcun bagnigno: il ragazzo intervenuto era infatti fuori servizio.

Altri quattro ragazzi sono stati messi in salvo dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dalla capitaneria davanti a Capolungo, a Nervi. Anche in questo caso, a causa delle onde, non riuscivano a tornare a Riva.

Notizia in aggiornamento.