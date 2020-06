Multedo riparte dal calcio tennis

Ennesimo rinvio per il calcio tradizionale, con gli appassionati che possono godersi i professionisti, ma non è possibile ancora scendere in campo per le classiche partitelle amatoriali d’estate. A fare da unico sfogo c’è ancora il calcio tennis, uno di quegli sport da spiaggia e da tempo libero che la fa da padrone in tempi di distanziamento e norme igieniche.

Nella riqualificata spiaggia di Multedo, presso il West Beach, si svolgerà nel prossimo fine settimana fra il 27 ed il 28 giugno, il torneo di calcio tennis nella formula di gironi formati da squadre di tre componenti più una “riserva”. Regole come quelle del calcio, quindi vietato toccare la palla con le mani. I giocatori potranno effettuare tre tocchi per azione e la palla potrà fare un rimbalzo nel proprio campo (come nel tennis). Si arriva per ogni set ai 15 punti e ai vincitori finali spetterà una bicicletta elettrica.

.