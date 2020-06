Moto da cross sui sentieri del Righi: la segnalazione di un lettore

Genova. Se i carabinieri forestali quest’anno hanno intensificato i controlli per evitare il transito (vietato) di moto da fuoristrada sui sentieri del Rel a cominciare dal Righi, c’è sempre chi non rispetta i divieti, anche perché i controlli vengono effettuati in forza soprattutto nei fine settimana.

Così un lettore ha inviato a Genova24 un video che mostra un giovane a bordo di una moto da cross, senza targa, che transita su un sentiero del parco del Peralto, incurante dei rischi per chi legittimamente cammina, corre o va in bici.

L’episodio è stato ripreso con un cellulare ieri pomeriggio.

Il lettore, che ha segnalato l’episodio alle forze dell’ordine chiede che che venga posta maggiore attenzione nell’evitare questo tipo di transito anche con con cartelli o sbarre o quant’altro affinché non venga messa a rischio l’incolumità di chi frequenta la zona.