Genova. L’avevamo documentato qualche mese fa, ma come si sa, il lupo perde il pelo ma non il vizio: da giorni il piazzale del Baiardo a Sant’Eusebio è tornato nuovamente ad essere una discarica a cielo aperto.

Frigoriferi, mobili, damigiane materassi, persino un televisore: tutto il menù al completo per le discariche abusive che impazzano nella nostra città da tempo, nonostante gli sforzi della amministrazione civica nel contrastare questo penoso fenomeno.

E sono in molti a chiedere anche qua l’intervento delle telecamere di sicurezza, come fatto per altri luoghi della città: il grande parcheggio degli impianti sportivi di notte diventa un piazzale vuoto in balia dell’inciviltà.