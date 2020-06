Genova. Continua un flusso fresco sul settore balcanico che, seppur non interessandoci direttamente, rinnova condizioni instabili pomeridiane sui rilievi nella giornata di oggi. A partire da domani, martedì 2 giugno, parziale cedimento dell’anticiclone a ovest con infiltrazioni umide in grado di apportare un incremento della nuvolosità. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 1 giugno, al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso per locali velature. Dalle ore centrali sviluppo di cumuli sui rilievi, con qualche rovescio o temporale nel pomeriggio, più probabile su Val Trebbia e Val D’Aveto a levante, su Alpi Marittime e Liguri a ponente, senza sconfinamenti costieri sui litorali, dove si assisterà comunque al transito di qualche nube medio-alta, in un contesto soleggiato. Venti di brezza. Mare quasi calmo. Temperature stazionarie, comprese sulla costa tra 13 e 26 gradi, nell’interno tra 2 e 24.

Domani, martedì 2 giugno, In prevalenza soleggiato, con qualche nube medio alta in transito. Sviluppo di cumuli nel pomeriggio sui rilievi, che solo localmente daranno luogo a qualche rovescio isolato, più probabile sulle Marittime e sulle Alpi Liguri. Tendenza ad incremento delle nubi dalla serata e nottetempo.

Mercoledì 3 giugno nuvolosità sparsa su tutta la regione, a tratti potrà risultare compatta. Non si esclude qualche locale e breve sgocciolata.