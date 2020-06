Genova. Nelle prossime ore un fronte atlantico avanzerà con potenza lungo il Mediterraneo centro-occidentale determinando sulla Liguria diffusa instabilità e tempo a tratti perturbato. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, giovedì 4 maggio, cielo coperto, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio potranno fin da subito essere temporalesche; fenomeni nella prima parte della giornata concentrati su imperiese, genovesato e Tigullio, specie nelle zone interne. Tra il termine della mattinata e le prime ore del pomeriggio, non si escludono temporanee pause dove il sole potrebbe fare capolino; a seguire passaggio temporalesco intenso che dall’imperiese si estenderà piuttosto rapidamente sul savonese, per poi insistere maggiormente tra il Golfo di Genova ed il medio levante ed infine transitare sullo spezzino. Fenomeni localmente intensi come da avviso.

Venti da sud moderati o tesi al mattino, raffiche più elevate nelle aree di instabilità. Rotazione finale a libeccio al largo, raffiche fino a burrasca. Mare tra mosso e molto mosso. Temperature in deciso calo dal pomeriggio, saranno comprese sulla costa tra 16 e 22 gradi, nell’interno tra 10 e 18.

Domani, venerdì 5 maggio, miglioramento ma ancora in un contesto di instabilità e occhio alle mareggiate: durante il mattino mare agitato per per onda formata da libeccio; nuova libecciata dalla sera e mare localmente molto agitato sul settore centro-orientale al largo.

Sabato 6 maggio ancora tempo incerto a levante, più stabile e soleggiato a ponente; condizioni meteo-marine che rimangono impegnative.