Genova. La circolazione sul Mediterraneo occidentale tende a divenire blandamente anticiclonica, recando un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla Liguria. Non mancheranno però note di instabilità nelle aree interne durante le ore centrali. Temperature in linea con le medie per il periodo. Ecco dunque le previsioni per oggi e i prossimi giorni a cura degli esperti del centro meteo Limet. Ricordiamo che fino alla tarda mattinata è in vigore l’allerta meteo gialla su Tigullio e Spezzino.

Domenica 14 giugno. Avvisi: Mari tra mossi e molto mossi a levante e a largo. Cielo e fenomeni: Tra la notte e il primo mattino molte nubi e fenomeni, anche a carattere temporalesco sull’estremo levante, ma con la tendenza ad un miglioramento già nel corso della mattinata. Tempo asciutto altrove, bel tempo a ponente. Nel corso del pomeriggio qualche nota instabile si riaccenderà nelle aree interne, in particolare sul comparto alpino imperiese e sul settore appenninico trebbio-avetano, ma senza il rischio di sconfinamenti lungo le coste, dove il tempo si manterrà per lo più stabile e soleggiato. Ritorno a cieli sereni ovunque in serata. Venti: Deboli da sud/sud-est, fino a moderati sui versanti padani (marin bianco). Mari: Generalmente poco mossi a ponente, tra mossi e molto sul centro-levante e a largo, come da avviso. Temperature: In calo, più apprezzabile sui rilievi. Costa: min +13/+18°C, max +18/+22°C. Interno: min +7/+13°C, max +15/+19°C.